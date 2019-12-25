В Польше считают, что Европа проходит третью волну коронавируса

Матеуш Моравецкий назвал факторы, на которые правительство ориентируется в вопросе борьбы с инфекцией.

В Польше считают, что Европа проходит третью волну пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Сейчас в Европе мы находимся в периоде третьей волны…В Польше она проходит значительно спокойнее, чем в других странах, но нельзя терять бдительность Матеуш Моравецкий, глава польского правительства

Чиновник уточнил, что первая волна распространения инфекции в регионе фиксировалась весной 2020 года, а вторая - в октябре. Глава кабмина Польши рассказал, что правительство изучает возникшие эпидемиологические угрозы при помощи нескольких параметров. В этом списке он назвал число новых зараженных, количество проведенных тестов на наличие инфекции, число погибших от COVID-19, а также доступность коек в инфекционных отделениях и темпы поставки вакцины. По словам спикера, от прививочной кампании зависит срок появления популяционного иммунитета.

Власти Польши решили закрыть для посетителей рестораны и бары.

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