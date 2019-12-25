Матеуш Моравецкий обеспокоен темпами роста новых зараженных и летальных случаев.

Власти Польши решили закрыть для посетителей рестораны и бары. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Чиновник уточнил, что правительство вводит новые ограничения на две недели в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Спикер не исключил, что данная мера может быть продлена дольше из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в мире.

Ограничение деятельности ресторанов, пабов, кофеен - все предприятия такого типа не смогут работать так, как раньше. Они смогут предлагать еду и напитки только на вынос Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

В Польше напомнили, что ситуация с распространением COVID-19 сохраняет негативную динамику. В стране наблюдается среднесуточный прирост новых пациентов и увеличена смертность от инфекции. Премьер-министр добавил, что Варшава обеспокоена темпами распространения коронавируса.

Премьер Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19.

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