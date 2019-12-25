Об этом заявил польский эксперт Максимилиан Дура.

Российские военные корабли могут быть уничтожены Польшей за 7 минут. Об этом рассказал местный эксперт Максимилиан Дура. Он объяснил, что нейтрализовать боевые корабли противника в Балтийском море получится благодаря блокировки судов в портовых стоянках. Для этого Варшава воспользуется ракетными установками, которые могут быть размещены на эстонском побережье. На данный момент Польша имеет две подобных установки.

В случае агрессии российский военный флот в считанные минуты окажется уничтоженным, а те корабли, которым повезет большое, и они уцелеют, все равно не смогут покинуть причал из-за отсутствия снабжения Максимилиан Дура, польский военный эксперт

Специалист призвал власти страны увеличить число ракетных установок ради безопасности. Это позволит уничтожить корабли в короткий срок, а оставшиеся суда лишатся боеспособности из-за отсутствия снабжения. Дура предложил также использовать низколетящие дроны, которые будут недосягаемы для России.

Глава МИД Польши считает, что остановить реализацию "Северного потока - 2" еще возможно.

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