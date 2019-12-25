Збигнев Рау рассказал о сомнениях в обоснованности проекта чиновников из ФРГ.

Глава МИД Польши считает, что остановить реализацию "Северного потока - 2" еще возможно. Об этом Збигнев Рау рассказал во время эфира на Польском радио.Чиновник считает, что в Германии "началась запоздалая дискуссия" по поводу обоснованности строительства проекта российского газопровода.

Наконец-то начали звучать рациональные, рассудительные комментарии по этому вопросу. Позиция Польши изначально была однозначной: это строительство, с одной страны, разделяет европейские страны, а с другой стороны, ставит нашу часть Европы в экономическую зависимость от России Збигнев Рау, глава МИД Польши

Министр уверен, что остановить проект все еще представляется возможным, так как как газопровод все еще не завершен.

Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2".

Фото: Pixabay.com