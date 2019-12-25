UOKiK заявил о необходимости разорвать соглашения с "Газпромом" за 30 дней.

Польша потребовала разорвать договоры по "Северному потоку — 2". Об этом во время брифинга с журналистами рассказал руководитель антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный. По словам чиновника, зарубежные партнеры российской компании "Газпром" обязаны отказаться от соглашения по проекту строительства газопровода.

Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши Томаш Хрустный, глава антимонопольного регулятора UOKiK

Директор UOKiK отметил, что предприятия должны разорвать уже заключенные договоры в срок 3- дней.

Напомним, что строительство проекта "Северный поток 2" предполагает создание двух ниток с общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Конструкция должна пройти от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2".

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