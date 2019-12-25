Премьер Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19

Матеуш Моравецкий заявил о необходимости готовиться к тому, что до нового витка эпидемии не будет разработано лекарство.

Премьер-министр Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19. Глава местного правительства заявил о том, что стране следует готовиться к очередному этапе распространения коронавирусной инфекции. Об этом Матеуш Моравецкий рассказал в рамках своего выступления перед депутатами.

Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением - со второй волной, и нужно сказать здесь также, что, возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19 Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что в Польше наблюдается резкий скачок числа новых инфицированных, а также рост погибших от заражения коронавирусом пациентов. К утру 21 октября по стране зарегистрирован суточный рекорд - 10 040 новых пациентов. Глава правительства призвал так строить общественную и экономическую жизнь страны, чтобы граждане имели возможность учиться, работать и жить, но одновременно с этим получилось бы перерезать пути передачи COVID-19.

ЕС принял план экономической помощи для Белоруссии.

Фото: Pixabay.com