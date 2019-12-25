Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе БелАЭС

Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС. Об этом во время выступления в Вильнюсе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Мероприятие транслировалось Польским телевидением. Чиновник отметил, что по вопросу размещения энергетического блока в Белоруссии Варшава планирует тесно сотрудничать с Литвой.
Мы будем не только необычайно осторожны, но будем очень близко сотрудничать с литовскими коллегами, чтобы не нарушить интересов польских и интересов литовских
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Напомним, что белорусская АЭС является совместным российско-белорусским проектом. Генеральным подрядчиком является компания "Атомстройэкспорт", которая входит в "Росатом". Станция создается в Островце Гродненской области.
Литва готовит ноту Белоруссии в связи с пуском БелАЭС.
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