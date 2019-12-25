Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе БелАЭС

Варшава будет сотрудничать в данном вопросе с Вильнюсом.

Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС. Об этом во время выступления в Вильнюсе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Мероприятие транслировалось Польским телевидением. Чиновник отметил, что по вопросу размещения энергетического блока в Белоруссии Варшава планирует тесно сотрудничать с Литвой.

Мы будем не только необычайно осторожны, но будем очень близко сотрудничать с литовскими коллегами, чтобы не нарушить интересов польских и интересов литовских Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что белорусская АЭС является совместным российско-белорусским проектом. Генеральным подрядчиком является компания "Атомстройэкспорт", которая входит в "Росатом". Станция создается в Островце Гродненской области.

Литва готовит ноту Белоруссии в связи с пуском БелАЭС.