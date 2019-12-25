ЕС принял план экономической помощи для Белоруссии

Матеуш Моравецкий рассказал о первом дне встречи глав государств ЕС.

Европейский совет принял план экономической помощи для Белоруссии. Об этом журналистам заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он выступил с соответствующим заявлением в Брюсселе, где проходит саммит глав государств Евросоюза. По словам политика, в проекте хотят участвовать Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также такие европейские институты как банк реконструкции и развития, инвестиционный банк.

Я с удовольствием могу сказать, что Европейский совет вчера принял предложенный нами экономический план для Белоруссии Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник уточнил, что принятый план будет дорабатываться Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен "получила задачу, и это отражено в итоговых документах". ЕК представит к реализации инициативы в следующие несколько месяцев.

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