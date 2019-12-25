Страны хотят отстаивать собственную позицию о нанесении ущерба из-за советского режима.

Лидеры Литвы и Польши вновь выступили против фальсификации истории Второй мировой войны. Об этом политики рассказали в рамках встречи. Гитанас Науседа и Матеуш Моравецкий заявили о позиции стран против переиначивания исторических событий.

Нашей общей миссией является обеспечение того, чтобы не допустить фальсификации истории войны...Мы никогда не забудем обид, нанесенных советским режимом странам Восточной Европы и странам Балтии сообщение президентов

Литва и Польша будут придерживаться собственной трактовки событий 1939-1945 годов. Ранее стало известно о том, что ряд стран Запада объявили о критике исторической позиции России, которую Москва занимает в год 75-летия Победы в ВОВ.

Премьер Польши: Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны.