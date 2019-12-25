Власти намерены представить экономический план по поддержке белорусского народа.

В Польше открыли Центр белорусской солидарности. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время открытия в Варшаве "Белорусского дома".

Главная цель Польши – показать, что Европа готова открыта для Белоруссии. Он заявил, что Евросоюз полностью поддерживает белорусов, которые выражают собственное мнение и волю жить в демократии и свободе. Моравецкий уточнил, что те, кто ищут помощи, могут найти ее в Польше. Власти поддерживают организации, которые борются за свободу, демократию и суверенитет страны.

Моравецкий добавил, что хотел бы, чтобы пострадавшим от репрессий белорусам, оказывалась реальная поддержка, в том числе и материальная помощь.

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