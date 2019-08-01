Аналитики опросили около трех тысяч пользователей. Им удалось выяснить, как они относятся к шопингу в поездках.

Стало известно, какие города лучше всего подходят для шопинга. Об этом сообщает OneTwoTrip со ссылкой на свое исследование.

Тратить деньги на шопинг любят 72% респондентов. Ехать в другой город или страну ради похода по магазинам готовы всего лишь 16%. Остальные 12% предпочитают совмещать шопинг с отдыхом. Почти половина опрошенных (43,5%) готовы тратить значительную сумму на походы по магазинам. Чаще всего туристы покупают одежду – 84% опрошенных.

По мнению респондентов, Италия (Милан, Рим, Флоренция) является у них любимой страной для шопинга. На втором месте по популярности оказалась Испания (Барселона, Мадрид, Валенсия). На третьей строчке оказалась Германия (Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф, Кельн).

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