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Ежемесячно часть своей зарплаты на одежду и обувь тратят 65% петербуржцев
Сегодня, 8:32
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Ежемесячно часть своей зарплаты на одежду и обувь тратят 65% петербуржцев

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В разрезе профессиональных сфер больше остальных следят за внешним видом топ-менеджеры (77%).

Ко Всемирному дню шопинга, который отмечается 11 ноября, аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как много средств тратят петербуржцы на одежду и другие личные вещи. 

Так, по данным исследования, в этом году порядка 65% горожан тратят часть своей ежемесячной зарплаты на одежду и обувь. При этом только 8% опрошенных заявили, что одежда и обувь – одна из самых больших статей расходов в их бюджете. 

В случае нехватки средств жители Северной столицы в первую очередь отказываются именно от покупки одежды и аксессуаров (71%). А меньше других в РФ готовы отдавать денег за одежду и обувь респонденты из Омской области (52%), ХМАО (56%) и Воронежской области (56%). 

В разрезе профессиональных сфер больше остальных следят за внешним видом топ-менеджеры (77%). Следующими стали бухгалтеры, финансисты, маркетологи, пиарщики и работники ритейла (74%). А вот реже тратят деньги на одежду респонденты из сферы "Искусство и масс-медиа" (40%) и рабочие (45%). 

Ранее на Piter.TV: петербуржцы подготовились к "черной пятнице". 

Фото: Piter.TV 

Теги: одежда и обувь, шопинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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