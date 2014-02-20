Более 50% жителей Петербурга совершают импульсивные покупки

В целом при шопинге большинство (44%) тратит до 10 тыс. рублей за раз.

Аналитики "Авито Рекламы" и "Авито Товаров" выяснили, что 65% жителей Петербурга совершают импульсивные покупки, в 50% случаев – при выборе одежды или обуви.

В среднем горожане приобретают непродовольственные товары четыре раза в месяц. Почти четверть респондентов (19%) во время шопинга всегда следуют заранее составленному списку. Также 16% опрошенных отдают предпочтение спонтанным покупкам.

Чаще всего петербуржцы делают импульсивные покупки при выборе одежды и обуви (50%), товаров для красоты и здоровья (41%), подарков (35%). В целом при шопинге большинство (44%) тратит до 10 тыс. рублей за раз, 22% рассчитывают на сумму до 20 тыс. рублей, а 8% – до 30 тыс. рублей.

Мы видим, что число пользователей, которые предпочитают онлайн-шопинг, практически сравнялось с количеством тех, кто посещает торговые точки в офлайне. Так, 47% россиян совершают покупки на маркетплейсах и классифайдах, в то время как в торговые центры ходят 52% респондентов. За аудиторией идут и бренды, по этой причине они увеличивают количество точек касания пользователей с ключевым сообщением бизнеса. Такую динамику мы видим и на нашей площадке. Например, за 10 месяцев инвестиции брендов из категории "Одежда и обувь" в медийную рекламу на "Авито" выросли на 470% год к году, из сегмента "Красота и здоровье" – на 346% за аналогичный период. Яков Пейсахзон, директор "Авито Рекламы"

Ранее на Piter.TV: ежемесячно часть своей зарплаты на одежду и обувь тратят 65% петербуржцев.

Фото: pxhere