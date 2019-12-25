Сколько стоит собрать ребенка в школу в Петербурге

Оптимизировать траты также помогает тщательное планирование и сравнение цен в разных торговых точках.

В Петербурге вовсю идёт подготовка к новому учебному году. В 2026 году подготовка ребенка к школе становится все более затратной статьей семейного бюджета. Средняя сумма, необходимая для покупки школьной формы, обуви и рюкзака, составляет около 23 тысяч рублей.

Как отметил "Петербург2", плюсом ко всему родители сталкиваются не только с необходимостью приобрести базовый комплект одежды, но и с дополнительными тратами на спортивную форму, канцтовары, учебные материалы.

Эксперты в свою очередь советуют внимательно подходить к выбору магазинов и не пренебрегать акциями и распродажами. Многие семьи покупают часть вещей в интернет-магазинах или на маркетплейсах, где часто можно найти акции. Также популярностью пользуются готовые наборы канцтоваров, которые позволяют сократить время и снизить затраты.

По данным издания, оптимизировать траты также помогает тщательное планирование и сравнение цен в разных торговых точках. Некоторые семьи предпочитают покупать часть вещей заранее, чтобы избежать сезонного подорожания.

Ранее Росгвардия нашла 42 нарушения безопасности в школах Петербурга.

Фото: Piter.tv (архив)