Школьная форма в 2026 году обойдется в 23 тысячи рублей

Эксперт назвала цену школьной формы с обувью и ранцем.

Полный комплект школьной формы с обувью и ранцем обойдется родителям примерно в 23 тыс. рублей. Базовый набор без этих позиций — в 16 тыс. рублей. Такие данные привела доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, в Москве, Петербурге и других крупных городах цены могут быть выше на 15–25%. Кроме того, в расчёт не включены спортивная форма, канцелярские товары и учебники — они добавят к бюджету ещё несколько тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предлагали ввести ежегодную выплату в 10 тыс. рублей на школьную форму. По оценкам АКРА, подготовка ребёнка к школе в 2026 году в среднем обходится в 17 тыс. для мальчика и 19 тыс. для девочки. В Петербурге базовый комплект для первоклассника, по данным исследований, стоит около 45–47 тыс. рублей.

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Фото: пресс-служба Смольного