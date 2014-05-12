Жительницу Петербурга обвинили в оплате покупок картой подростка

Жительницу Петербурга заподозрили в хищении банковской карты у 15-летнего подростка и оплате покупок чужими средствами.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней женщины, которую подозревают в краже банковской карты у несовершеннолетнего. По версии следствия, инцидент произошел 26 июня. Женщина якобы забрала карту у 15-летнего подростка, после чего использовала ее для оплаты покупки в одном из магазинов на Невском проспекте. Сумма списания превысила 3000 рублей.

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Дело возбуждено по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ о краже с банковского счета.

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Фото: Piter.TV