Петербург стал вторым в рейтинге лучших городов для шопинга

При выборе города для шоп-туров 73% респондентов отметили важность разнообразия торговых центров, бутиков и магазинов.

Сервис Работа.ру совместно с аналитиками ЮMoney провели исследование накануне распродаж, выяснив предпочтения россиян касательно городов для шопинга. В опросе участвовали более 3 500 пользователей сервиса из различных регионов страны.Около 23% респондентов признались, что обожают совершать покупки. Из них 14% делают это исключительно в компании семьи или друзей, а 10% ждут скидок и распродаж. Еще 18% опрошенных предпочитают покупать товары онлайн, в то время как 36% вообще не интересуются шопингом.

Подавляющее большинство (73%) участников опроса считают Москву лучшим местом для шопинга. За ней следует Петербург, выбранный 46% респондентов. На третьем месте оказался Екатеринбург с 13% голосов, столько же набрала Казань. Калининград выбрали 11% опрошенных, Владивосток — 10%, Сочи — 9%. Еще 8% проголосовали за Новосибирск, 6% — за Краснодар, а 5% участников предпочли бы отправиться за покупками в Нижний Новгород.

При выборе города для шоп-туров 73% респондентов отметили важность разнообразия торговых центров, бутиков и магазинов. Для 31% ключевым фактором являются частые межсезонные и сезонные распродажи. 29% ценят регулярные обновления коллекций, 28% хотят видеть широкий ассортимент мировых и зарубежных брендов, а для 24% важно присутствие локальных брендов и российских дизайнеров. 20% участников указали, что в некоторых городах цены на одежду ниже, а еще 9% обратили внимание на наличие платформ для перепродажи вещей и секонд-хендов.