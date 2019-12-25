Российские туристы подумали, что их "развели".

Россияне устроили разборки в турецком отеле. Об этом сообщает TourDom.ru.

Инцидент произошел в Аланье. Туристы остались недовольны несоответствием отеля, продаваемого туроператором. Речь идет о гостинице, в названии которой шесть слов. В ваучере представлена полная версия названия, но гостей заселяют в отель с тремя словами названия.

Всего-то убрали три слова из названия, подумаешь, пустячок! - представительница туркомпании

Гости потребовали заселить их в ту гостиницу, которую продавали. Они посчитали, что турагентство "развело" их на деньги. В пресс-службе туроператора разъяснили, что подобные инциденты случаются каждый день.

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