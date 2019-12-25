В штабе Бабарико начались обыски

Сотрудник секретариата сообщает, что в офисе работает МВД и люди в штатском.

В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико начались обыски. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретариат штаба.

В координационным совете (КС) подтвердили, что члена КС Максима Знака увезли люди в штатском. Перед этим он находился в штабе Бабарико, но был арестован еще до отказа в регистрации. Кроме того, к политику пришли домой с обысками.

Люди в гражданской одежде пытаются проникнуть, а может уже проникли в квартиру Максима и проводят обыски. - рассказал сотрудник секретариата

Напомним, КС был создан в середине августа по предложению избирательного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В этот момент оппозиционерка уже покинула республику и находилась в Литве. Организация была создана с целью передачи власти в стране.

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