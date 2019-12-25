Специалисты провели ряд исследований на лабораторных мышах и клетках зародышевой линии человека.

Вирусы необходимы для выживания живых существ. Об этом заявили ученые из Университета Азабу в Японии и Детского перинатального института Цинциннати в США, пишет журнал Nature Structural & Molecular Biology.

Выяснилось, что вирусы играют огромную роль в развитии. В более долгосрочной перспективе они меняют геном в лучшую сторону и способствуют эволюции. Ученые указали, что транскриптомы зародышевой линии определяют уникальность следующего поколения жизни.

Накануне ученые из Швеции обнаружили нанотела, которые максимально эффективно блокируют проникновение коронавируса в клетки.

Ранее мы сообщили, что биологи выяснили, что помогает горным колибри выживать по ночам.

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