Гигантский вирус обнаружен в Финляндии

Открытие показывает, что гигантские вирусы более распространены в северных регионах, чем думали исследователи.

Впервые в Финляндии исследователи из Центра нанонаук при Университете Ювяскюля, Финляндия, выделили гигантский вирус, который был назван Ювяскюлавирусом. Открытие показывает, что гигантские вирусы более распространены в северных регионах, чем думали исследователи. Это также иллюстрирует, что все еще существует множество структур, происхождение и функции которых должным образом не изучены.

Большинство встречающихся в природе вирусов безвредны для человека и могут играть важную роль в функционировании экосистем. В последние годы были обнаружены гигантские вирусы, которые могут быть размером с бактерию. Эти вирусы заражают амёб и другие микроскопические организмы. Большинство обнаруженных гигантских вирусов были найдены в Европе и Южной Америке, и их жизненные циклы и распространение изучены плохо.

У финского гигантского вируса есть французские родственники

Исследование, начатое в Университете Ювяскюля и опубликованное в eLife, стало первым, в ходе которого в Финляндии были выделены гигантские вирусы.Гигантский вирус, названный Jyvaskylavirus, был обнаружен при смешивании образцов окружающей среды с культурой амёбы Acanthamoeba castellanii. Диаметр вирусной частицы составляет 200 нанометров, что примерно в два раза больше, чем у вируса гриппа или коронавируса.

Благодаря международному сотрудничеству мы изучили геном и структуру вируса Ювяскюля, который, как оказалось, связан с марсельвирусами, ранее выделенными во Франции. В образцах окружающей среды были обнаружены и другие новые гигантские вирусы. профессор Лотта-Риина Сундберг из Университета Ювяскюля

Новый гигантский вирус регулирует популяции микроорганизмов в почве. Это открытие указывает на то, что гигантские вирусы более распространены в почве и воде, чем считалось ранее, даже в северных регионах. Сндберг указал в научной работе, что его открытие поможет понять взаимодействие между микробами и роль вирусов в регулировании популяций всех живых организмов, а также даст новое представление о структуре гигантских вирусов.

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Фото: University of Jyväskylä; eLife (2025). DOI: 10.7554/eLife.103492.3