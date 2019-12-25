Им удается понижать температуру тела до 3,3 градуса по Цельсию. Эта цифра ниже, чем у других птиц.

Биологи выяснили, что помогает горным колибри выживать по ночам. Об этом сообщает газета The Guardian.

Колибри относятся к мелким птицам. Они способны входить в состояние торпора – ежедневного оцепенения. За счет этого им удается снижать метаболизм и температуру тела. Таким образом они экономят энергию. Ученые отмечают, что это длительное состояние. Как только колибри выходят из торпора, метаболизм вновь ускоряется, температура тела поднимается до 40 градусов по Цельсию.

Профессор Эндрю Маккечни подчеркнул, что подобное состояние оцепенения жизненно важно для колибри. Птичкам не всегда удается найти подпитку, которая позволит им прожить всю ночь.

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