Финляндия намерена облегчить въезд для туристов из России. Об этом передает Yle со ссылкой на премьер-министра страны Санну Марину.
В законодательстве облегчат въезд для туристов сразу нескольких стран. Главное условие – это наличие пройденного теста на отсутствие коронавируса. Отмечается, что Россия находится в числе "красных" стран. Окончательное обсуждение изменений запланировано на сегодня.
По последним данным в Финляндии зафиксировано 8337 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 336 пациентов. Еще 7350 финнов поправились. Больше всего граждан заразились в Уусимме.
Ранее мы сообщили, что Лукашенко предсказал крах России вслед за Белоруссией.
Фото: pixabay
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