Правительство намерено внести поправки для жителей «красных» стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Финляндия намерена облегчить въезд для туристов из России. Об этом передает Yle со ссылкой на премьер-министра страны Санну Марину.

В законодательстве облегчат въезд для туристов сразу нескольких стран. Главное условие – это наличие пройденного теста на отсутствие коронавируса. Отмечается, что Россия находится в числе "красных" стран. Окончательное обсуждение изменений запланировано на сегодня.

По последним данным в Финляндии зафиксировано 8337 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 336 пациентов. Еще 7350 финнов поправились. Больше всего граждан заразились в Уусимме.

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