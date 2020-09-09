Лукашенко считает, что Россия тоже может столкнуться с негативным влиянием на общество со стороны Telegram-каналов.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко предсказал крах России вслед за Белоруссией. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Лидер республики призвал не расслабляться. Он уверен, что российские власти могут столкнутся с политическими событиями, которые начнутся на ровном месте.

Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом – страшим братом, как я его называю, - Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. - Александр Лукашенко

Занимающий пост президента добавил, что после его ухода может изменится многое. Однако он не позволит разрушить то, что он создавал с белорусами долгие годы.

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