Глава кабмина подчеркнул, что спад экономики России на фоне пандемии коронавируса стал не таких глубоким, как в ряде других стран.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

Председатель правительства отметил, что экономисты делали негативные прогнозы. Несмотря на это, России удалось удержать экономические показатели. По словам премьера, процессы восстановления идут более динамично.

Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действия правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора. - Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства уточнил, что правительство "оперативно приняло ряд мер, которые позволили поддержать бизнес, снизить его издержки в этот непростой период. Мишустин рассказал о восстановлении потребительского спроса, росте оборота розничной торговли и объемов производства в обрабатывающей промышленности.

Ранее мы сообщили, что Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира.

Видео: government.ru