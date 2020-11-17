Набиуллина: 40-50% хищений средств со счетов совершается с помощью вирусов

Глава ЦБ раскрыла статистику по обману населения мошенниками через удаленный доступ.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что порядка 40-50 процентов хищений денежных средств с банковских счетов потребителей совершается с помощью вирусов. Последние применяются благодаря функции удаленного доступа к гаджетам. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора страны, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах". Эксперт пояснила, что сейчас мошенничество остается повседневной угрозой, так как пока государственный регулятор и законодатели закрывают одну брешь, преступники сразу же находят другую.

Опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года, начал распространяться вирус. Он мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном, потрошат счета без остатка. По нашим данным, последние полгода примерно 40-50% со счетов совершается именно так. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у мошенников.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России