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Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у мошенников

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Глава ЦБ указала на рост стоимости издержек для аферистов.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у аферистов. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора страны, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах". Она указала, что злоумышленники стали чаще выводить похищенные денежные средства таким образом на фоне роста стоимости дропперских карт. Мошенники чаще получают наличные средства наличными через курьеров. Эта тенденция связана с тем, что рост цены на дропперские карты на "черном рынке" увеличилась кратно - с 10-15 до 70 тысяч рублей. 

Издержки мошенников растут. Мы видим, что, например, стоимость дропперской карты на черном рынке выросла кратно с 10-15 до 70 тыс. рублей. Поэтому мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьера.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что дропперы являются подставными лицами, чьи банковские карты мошенниками используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками средств клиентов банков.

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Фото и видео: Вконтакте / Банк России

Теги: мошенничество, телефонные мошенники, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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