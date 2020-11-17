Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у мошенников

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у аферистов. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора страны, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах". Она указала, что злоумышленники стали чаще выводить похищенные денежные средства таким образом на фоне роста стоимости дропперских карт. Мошенники чаще получают наличные средства наличными через курьеров. Эта тенденция связана с тем, что рост цены на дропперские карты на "черном рынке" увеличилась кратно - с 10-15 до 70 тысяч рублей.
Издержки мошенников растут. Мы видим, что, например, стоимость дропперской карты на черном рынке выросла кратно с 10-15 до 70 тыс. рублей. Поэтому мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьера.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Напомним, что дропперы являются подставными лицами, чьи банковские карты мошенниками используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками средств клиентов банков.
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Фото и видео: Вконтакте / Банк России
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