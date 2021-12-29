Breaking Defense: Израиль запретил странам Балтии поставлять оружие Украине

Автор статьи считает, что Иерусалим не хочет портить отношения с РФ.

Военное издание Breaking Defense: Израиль запретил странам Балтии поставлять собственное оружие Украине. Авторы информационного портала уточнили, что ограничения касаются Латвии, Литвы, Эстонии в отношении оружия, которое еврейское государство продало на вооружение этим странам.

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Напомним, что эти противотанковые ракетные комплексы в различных вариантах имеются у всех прибалтийских республик. Наибольшим количеством вариаций техники обладает Рига. У нее есть поставленные Израилем системы, имеющие наименования LR,LR2, ER и SR. Данное постановление к Прибалтике Израиль выдвинул в декабре 2021 года. Эксперты полагают, что это было сделано ради того, чтобы не портить отношений с российской стороной.

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