Вице-канцлер ФРГ: "Северный поток-2" усилит зависимость от газа из РФ

Роберт Хабек рассказал о своем отношении к энергетической безопасности Европы и Берлина.

Вице-канцлер ФРГ считает, что энергетический проект "Северный поток-2" и введение его в эксплуатацию усилят зависимость Германии от российского газа. Такое заявление в интервью немецкой медиагруппе Funke сделал министр по вопросам климатических изменений и экономике Роберт Хабек. По словам чиновника, сейчас Москва вынуждает власти Берлина диверсифицировать пути поставок голубого топлива.

С геополитической точки зрения "Северный поток - 2" усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Эксперт заметил, что события последних недель, связанные с конфликтом вокруг Украины, вызывают усиленную обеспокоенность немцев по поставкам газа российской стороной. Он призвал чиновников лучше готовиться к возможным энергетическим нехваткам в зимний период. Сейчас кабмин изучает варианты по импорту ресурсов и развития собственной инфраструктуры. Этот вопрос Хабек считает частью политики национальной безопасности. При этом сейчас рынок энергетики в ФРГ практически не регулируется и государство не имеет средств для вмешательства.

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