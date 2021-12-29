Депутат бундестага призвала Киев к сдержанности в вопросе поставок оружия

Политик напомнила Киеву, кто является настоящим другом для Украины.

Депутат немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к сдержанности в вопросе поставок оружия. Такое мнение парламентарий, являющийся главой профильного парламентского комитета по обороне сообщила в интервью изданию DPA.

Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес. Небольшая умеренность была бы уместна. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, депутат ФРГ

Политик напомнила журналистам о том, что правительство ФРГ отвергло неоднократные требования Киева по поводу поставок вооружения. Это связано с тем, что Берлин с 2014 года выделил Украине свыше 2 млрд евро на реализацию гражданских проектов. По словам депутата, Германия оказывала поддержку Киеву за счет своей ответственности и дружеского отношения. Поэтому сейчас в "пылу эмоциональной борьбы" Берлин просит украинских коллег не путать чужих и своих.

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