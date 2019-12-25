Breaking Defense рассказал о замене в ФРГ Avenger на Maneuver Short-Range Air Defense Stryker.

США из-за угрозы России развернули в Германии новые системы ПВО. Об этом рассказали журналисты издания Breaking Defense. По информации СМИ, Вашингтон обеспокоен опасностью, которые несут дроны, штурмовики и вертолеты РФ, поэтому в начале апреля на территории РФ появились четыре новых мобильных комплекса ближнего радиуса действия Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) Stryker. Вооружение призвано заменить устаревшие системы Avenger из 1980-х, которые могли быть совмещены исключительно с ЗРК FIM-92 Stinger, но не с новейшими ракетами AGM-114 Hellfire.

Став свидетелями смертоносного удара российских беспилотников во время вторжения в Украину в 2014 году, армия [США] поняла, что необходимо срочно перестроить свои подразделения ПВО ближнего действия (SHORAD), особенно в Европе. публикация Breaking Defense

В материале экспертов упоминается, что новые ПВО американского производства в ближайшее время также могут появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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