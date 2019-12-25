Леонков пояснил, почему крымская ПВО не сбила RQ-4B Global Hawk

Эксперт объяснил, что американцам было бы невыгодно давать России возможность ликвидировать дрон.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, почему крымская противовоздушная система не сбила беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. По информации от информационного портала discover24.ru, Россия решила не ликвидировать американский дрон, который по заявлению некоторых СМИ вел разведывательную деятельность в регионе.

В первую очередь специалист отметил, что иностранное БПЛА не пересекало государственную границу с РФ. Также беспилотник не опускался ниже 19 км над уровнем земли. Аналитик пояснил, что если бы у Вашингтона было намерение дать России законный повод для ликвидации собственного дрона, то беспилотник нарушил бы границу. В этом случае аппарат был бы ликвидирован ПВО, а отечественные конструкторы получили бы возможность изучить секретную технологию США.

Леонков напомнил, что стоимость БПЛА RQ-4B Global Hawk сравнима примерно с 140 млн долларов, поэтому приносить такую дорогостоящую жертву США ради того, чтобы просто подразнить Россию, не будет.

Дрон США провел полет в закрытом воздушном районе у берегов Крыма.

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