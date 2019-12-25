Дрон США провел полет в закрытом воздушном районе у берегов Крыма

Американцы запустили беспилотник с авиабазы Сигонелла.

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма. Об этом рассказали журналисты с телеканала "360". По информации от источника, американская операция несмотря на введенные ограничения по воздушному пространству в регионе, которые заявлены до 24 апреля.

Согласно сведениям от мониторинговых агентств, полет дрона проходил на высоте до 19 тысяч метров на территории от Севастополя до Феодосии. Также беспилотник пролетел над прилегающими территориальными водами РФ, частью международной акватории в юго-восточном направлении от крымского полуострова. Этот участок по извещению для пилотов NOTAM объявлено временно опасным.

Предположительно, американцы отправили дрон к границам Краснодарского края и Крыма в авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Напомним, что военные используют Global Hawk для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км. Он передает информацию операторам в реальном времени.

В 2020 году дроны Global Hawk США демонстративно нарушили закрытую зону у берегов Крыма.

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