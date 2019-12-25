Global Hawk США демонстративно нарушили закрытую зону у берегов Крыма

Американские Global Hawk демонстративно нарушили закрытую зону у берегов Крыма. Ранее российские военные объявили о закрытии морских и воздушных подходов к полуострову. Однако США решили проигнорировать данное заявление. По данным "Авиа.про", стратегический дрон RQ-4 произвёл взлёт с авиабазы на территории Грузии, прошелся по закрытой зоне, а затем обогнул Крым. Беспилотник направился в сторону ДНР и ЛНР. На данный момент задачи американских военных неизвестны.
Сейчас маленький тарахтящий беспилотник ОБСЕ Schiebel Camcopter S-100 оглядывает окрестности Лисичанска в Луганской области, а сверху их инспектирует американский беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk
заявление Telegram-канала "Оперативная линия".
Эксперты полагают, что у Вашингтона особый интерес вызвали причины, по которым Россия заявила о закрытии территории и воздушного пространства. При этом под ограничения попала обширная зона практически всего Черноморского побережья РФ.
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Фото: Pixabay.com
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