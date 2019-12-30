Альянс тестирует новые Global Hawk.

У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники. Йенс Столтенберг рассказал норвежским журналистам из Verdens Gang о возможностях новых стратегических Global Hawk.

Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать то, что происходит далеко за границей прокомментировал эксперт

Аппараты являются модернизированной американской моделью дронов, способной находиться в воздухе по 30 часов. При этом времени дозаправка им не будет нужна. Датчики и радары смогут фиксировать с высоты 18 километров то, что находится в радиусе 200 км. Сейчас эти устройства считаются уникальным преимуществом альянса, которого нет ни у РФ, ни у Китая. В настоящее время два образца проходят испытания на итальянской Сицилии. В течение года в Италию прибудут еще три дрона, а в общем НАТО закупила 10 таких аппаратов.

Ранее Piter.tv писал о том, что беспилотник США провел разведку у границ Крыма.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

