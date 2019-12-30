Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Аппарат вылетел с авиабазе в Сицилии.

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма. Об этом заявил мониторинговый ресурс PlaneRadar. Аналитики пояснили, что операция проводилась аппаратом RQ-4 Global Hawk ВВС США.

Беспилотное устройство взлетело с авиабазы НАТО, расположенной на острове Сицилия в 6:50 по мск. Затем аппарат пролетел над линией разграничения на Донбассе, а в 17:30 мск. провел разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России.

Отметим, что американские разведывательные устройства часто замечают около полуострова Крым, над Краснодарским краем, Балтийским морем и баз РФ в Сирии.

RQ-4 Global Hawk является стратегическим БПЛА созданным компанией Northrop Grumman. Впервые он запущен весной 2006 года.

Ранее мы писали о том, что СНБО Украины предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с РФ.

Фото: Твиттер PlaneRadar