СНБО Украины предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с РФ

В Киеве предложили меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
В Украине прошло заседания Совета национальной безопасности и обороны страны под председательством президента Владимира Зеленского. На нем была предложена стратегия национальной безопасности.
В ней предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжённости в двусторонних отношениях.
Помимо этого, приоритетными направлениями в ней названы обеспечение независимости и госсуверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский отказался увольнять премьера Украины Алексея Гончарука.
Видео: YouTube / RadaTVchannel
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