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СНБО Украины предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с РФ

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В Киеве предложили меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

В Украине прошло заседания  Совета национальной безопасности и обороны страны под председательством президента Владимира Зеленского. На нем была предложена стратегия национальной безопасности.

В ней предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжённости в двусторонних отношениях.

Помимо этого, приоритетными направлениями в ней названы обеспечение независимости и госсуверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский отказался увольнять премьера Украины Алексея Гончарука.

Видео: YouTube / RadaTVchannel

Теги: россия, совет национальной безопасности и обороны, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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