Владимир Зеленский отказался увольнять премьера Украины Алексея Гончарука

Премьер-министр подал заявление об отставке 17 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять премьер-министра Алексея Гончарука, который сегодня подал в отставку. Информация об этом появилась на официальном сайте Зеленского 17 января.

"Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", — заявил президент на встрече с Гончаруком.

Политики обсудили дальнейшие действия. Одним из вопросом стала новая концепция зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в государстве. Алексей Гончарук пообещал представить промежуточный отчет о работе Кабмина до 4 февраля.

Судя по всему, премьер-министр Украины останется на своем месте.

Напомним, на YouTube появилась аудиозапись, где Гончарук якобы говорит, что Зеленский "примитивно понимает экономические процессы". Управление госохраны страны сразу отвергло причастность к обнародованию записи. Премьер-министр Украины также отрицал причастность к записи.

Видео: UATV Russian