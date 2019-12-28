Аппарат зависал над Донбассом.

Беспилотник ВВС США подлетал к границам России. RQ-4B Global Hawk замечен в среду 19 февраля около линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на иностранные авиационные мониторинговые ресурсы.

Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Маршрут до Донбасса пролегал через Грецию, Болгарию, Румынию. Границу с Украиной он пересек к северу от Молдавии. В течение пяти часов он курсировал вдоль российской границы. Он находился в контролируемым Киевом воздушном пространстве на высоте в 16 тысяч метров. Четыре раза аппарат подлетал на расстояние в 35-37 км от границы с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. В этот момент беспилотник зависал над городом Старобельска в Луганской области.

Ранее беспилотник США провел разведку у границ Крыма.

Видео: YouTube/AiirSource Military