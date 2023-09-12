Автоматизация сэкономила Петербургу 800 тысяч человеко-часов

Цифровые роботы ускорили работу органов власти Петербурга.

В Санкт-Петербурге за три года внедрения программной роботизации в системе городского управления удалось сэкономить более 800 тысяч человеко-часов. Об этом 29 декабря сообщили в администрации города.

С октября 2022 года в работу исполнительных органов власти Санкт-Петербурга было внедрено более 140 программных роботов. Они автоматизируют рутинные процессы, включая подготовку отчетов, обработку заявок и регистрацию документов в системе электронного документооборота.

В Смольном отмечают, что использование цифровых помощников позволило значительно сократить трудозатраты сотрудников и повысить скорость выполнения административных процедур. Автоматизация стала частью системной цифровой трансформации городского управления и развития электронных сервисов.

Все программные роботы создаются и настраиваются на отечественной импортозамещённой платформе Robin. В городе также развивается инфраструктура "умных" цифровых платформ и сервисов, а параллельно ведётся работа над защищённым национальным мессенджером МАХ. Проекты Санкт-Петербурга в сфере программной роботизации получили отраслевое признание. В 2024 году они были отмечены премией ComNews Awards, а в 2025 году заняли первое место на всероссийском конкурсе "ПРОФ-IT.2025".

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Энергетиков проверили качество нового асфальтобетонного покрытия.

Фото: freepik.com (DC Studio)