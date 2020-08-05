Армия США продемонстрировала видео, снятое во время тестов Common Hypersonic Glide Body.

США показали удар гиперзвуковым C-HGB. Ролик продемонстрирован в рамках онлайн брифинга. После этого американская армия разместила запись в собственном Twitter-аккаунте. На кадрах зафиксирован запуск, полет и поражение заданной цели ракеты, которая оснащена планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body.

Напомним, что в июле 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что гиперзвуковое оружие C-HGB смогло ликвидировать цель на расстоянии в 36 сантиметров от центральной точки мишени. Соответствующие тесты состоялись на совместных учениях ВМС и армии США 19 марта.

Пуск C-HGB прошел с Тихоокеанского ракетного полигона Военно-морских сил Америки. Территория располагается на гавайском острове Кауаи. Глайдер биконической конструкции Common Hypersonic Glide Body создан Сандийскими национальными лабораториями. В 2011 и 2017 годах он прошел успешные летные испытания.

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