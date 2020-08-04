Румынские эксперты чинят прибор, помогающий определить местонахождение целей противника.

Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные федеральных закупок США. Известно, что часть противоракетного радара AN/SPY-1 от USS Porter чинят в Румынии. Пострадавшая станция является основной боевой системой противоракетной обороны США "Иджис". Работы будут завершены к 21 августа представителями компании Team Montage. Они исправят покрытие "шпионского луча".

Заказчиком работ по восстановлению прибора выступил Центр логистики флота в итальянском городе Сигонелла. Там располагается одна из американских баз, входящих в состав Шестого флота.За работу Вашингтон заплатит 11 тысяч долларов. Мероприятия ведутся на борту военного корабля. Контракт между сторонами подписан 4 мая.

Напомним, что SPY-1 может обнаружить предмет размером с теннисный мяч на расстоянии 165 километров.

ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море.

Видео: YT / Cavit Ege Tulça