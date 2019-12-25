Военные учения прошли в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан".

Украина показала "наступление" на Россию. Ролик размещен на YouTube-канале Суспільне Миколаїв. Похожий ролик размещен на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Facebook. На кадрах представлены инструкторско-методические занятия. Они прошли в ноябре 2020 года на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области. Эксперты полагают, что в рамках учений военные отрабатывали наступление на позиции условного противника.

Журналисты Defence Express уточнили, что в мероприятиях были задействованы противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin и "Стугна-П", ударно-разведывательные Bayraktar TB2, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, легкомоторные самолеты А-22 "Летучая лисица", РЭБ и беспилотники-камикадзе.

В публикации рассказали, что мероприятие проводилось в несколько этапов. На первом из них проверялся захват условного противника на боевых позициях. Позиции врага силы ВСУ обстреляли из огнеметов, ПТРК, артиллерии и бронетехники.

На Украине российскую "Армату" назвали недоделанной.

Фото и видео: YouTube/Суспільне Миколаїв.