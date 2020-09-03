В Defence Express прокомментировали заявление гендиректора "Уралвагонзавод" о планах по созданию новой боевой машины на основе "Арматы".

На Украине российскую "Армату" назвали недоделанной. Информационно-консалтинговое агентство Defence Express считает, что военные пытаются превратить танк Т-14 в российского "Терминатора". Специалисты напомнили, что сроки поставки в армию боевой машины на гусеничной платформе завалены. Несмотря на это разработчики говорят о создании нового танка на основе "Арматы" в будущем.

Журналисты рассказали, что "Уралвагонзавод" имеет планы по разработке на основе "Арматы" новой боевой машины. Об этом говорил генеральный директор предприятия Александр Потапов. По словам управляющего, "пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще".

Defence Express напомнил, что "Уралвагонзавод" занимался созданием серии из десяти БМПТ под названием "Терминатор".

На Украине рассказали о "тотальном контроле" НАТО за Россией.

Видео: Минобороны России