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На Украине российскую "Армату" назвали недоделанной

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В Defence Express прокомментировали заявление гендиректора "Уралвагонзавод" о планах по созданию новой боевой машины на основе "Арматы".

На Украине российскую "Армату" назвали недоделанной. Информационно-консалтинговое агентство Defence Express считает, что военные пытаются превратить танк Т-14 в российского "Терминатора". Специалисты напомнили, что сроки поставки в армию боевой машины на гусеничной платформе завалены. Несмотря на это разработчики говорят о создании нового танка на основе "Арматы" в будущем.

Журналисты рассказали, что "Уралвагонзавод" имеет планы по разработке на основе "Арматы" новой боевой машины. Об этом говорил генеральный директор предприятия Александр Потапов. По словам управляющего, "пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще".

Defence Express напомнил, что "Уралвагонзавод" занимался созданием серии из десяти БМПТ под названием "Терминатор". 

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Видео: Минобороны России

Теги: армата, т-14, танк, уралвагонзавод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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