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Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Градов" по объектам украинских войск

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Огонь ведется по выявленным целям националистов.

Минобороны России опубликовало видео стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град" по объектам украинских войск.

На опубликованных кадрах представлен залп батареи с последующей сменой позиции. В пресс-службе ведомства отметили, что огонь ведется по выявленным целям националистов. Также российские военные наносят удары по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей и командным пунктам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: военные объекты, град, минобороны россии, система залпового огня, стрельба, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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