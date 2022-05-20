Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Градов" по объектам украинских войск

Огонь ведется по выявленным целям националистов.

Минобороны России опубликовало видео стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град" по объектам украинских войск.

На опубликованных кадрах представлен залп батареи с последующей сменой позиции. В пресс-службе ведомства отметили, что огонь ведется по выявленным целям националистов. Также российские военные наносят удары по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей и командным пунктам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России