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Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

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В их числе был один "Байрактар-ТБ2".

Российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах восьми населенных пунктов. В их числе был один "Байрактар-ТБ2". Также российские военные перехватили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки в плен сдался 771 боевик с "Азовстали".

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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