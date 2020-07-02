Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

В их числе был один "Байрактар-ТБ2".

Российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах восьми населенных пунктов. В их числе был один "Байрактар-ТБ2". Также российские военные перехватили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки в плен сдался 771 боевик с "Азовстали".

Видео: Минобороны России