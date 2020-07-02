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Минобороны РФ: за сутки в плен сдался 771 боевик с "Азовстали"

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С 16 мая сложили оружие 1730 военнослужащих, находившихся на территории предприятия.

За сутки в плен сдался 771 украинский боевик с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, с 16 мая сложили оружие 1730 военнослужащих, находившихся на территории предприятия, в том числе 80 раненых. Конашенков подчеркнул, что всем нуждающимся в лечении оказывают помощь. Их отправляют в медучреждения в Новоазовске и Донецке в ДНР.

Ранее мы сообщали, что в США не видят признаков оказания Китаем помощи России на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: азовсталь, игорь конашенков, минобороны россии, пленные
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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