Минобороны РФ: за сутки в плен сдался 771 боевик с "Азовстали"

За сутки в плен сдался 771 украинский боевик с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, с 16 мая сложили оружие 1730 военнослужащих, находившихся на территории предприятия, в том числе 80 раненых. Конашенков подчеркнул, что всем нуждающимся в лечении оказывают помощь. Их отправляют в медучреждения в Новоазовске и Донецке в ДНР.
Ранее мы сообщали, что в США не видят признаков оказания Китаем помощи России на Украине.
Видео: Минобороны России
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