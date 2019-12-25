Накануне в ДНР погибли два военнослужащих.

Украинский Bayraktar TB2 заметили за нанесением ударов по Донбассу. Об этом рассказали журналисты издания "Авиа.про". Со ссылкой на СМи авторы заявили, что вооруженные силы Киева атаковали позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. В небе был замечен боевой дрон. Предположительно, речь идет о беспилотниках Bayraktar TB2, которые ранее были переброшены в Краматорск. Официально Киев не подтвердил использование дронов турецкого производства в регионе.

Источники издания рассказали, что в ударах по территории ДНР принимал участие минимум один беспилотник. В результате инцидента погибли два военнослужащих ДНР. С земли ликвидировать дрон у сил республики не получилось, но позже БПЛА был уничтожен при помощи ответного артиллерийского огня.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Киев думает над восстановлением контроля на Донбассе. Власти страны изучают возможность блицкрига с использованием дронов. В местных СМИ стала распространяться информация о том, что Украина намерена воплотить тот же сценарий, что использовал Азербайджан в Нагорном Карабахе против Армении.

ДНР: Перемирие в Донбассе находится на грани срыва.

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