В МИД ДНР прокомментировали продолжающиеся обстрелы со сторны ВСУ.

ДНР: Перемирие в Донбассе находится на грани срыва. Об этом журналистам рассказала глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова. Чиновница заявила, что ВСУ активизировали минометные обстрелы территории. Ранее стало известно о том, что силовики Киева атаковали из 120-мм оружия южную часть ДНР. В результате есть двое погибших.

На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация – Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Это подтверждается не только увеличением количества нарушений режима прекращения огня, но и калибром применяемого вооружения пресс-служба МИД ДНР

В ДНР рассказали, что украинские силовики за последние два месяца выпустили по территории республики более 200 мин с калибрами 120-мм и 82-мм. Согласно Минским соглашениям такое оружие запрещено для использования. Никонорова заявила, что танки, минометы, артиллерия должны быть отведены от линии соприкосновения. Она призвала разобраться в ситуации мониторинговую комиссию ОБСЕ, чтобы предотвратить гибель людей в регионе и закончить обстрелы.

В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков.

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