Народная милиция заявила об обстреле территории силовиками Киева минометным огнем.

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при минометном обстреле со стороны ВСУ. Об этом журналистам рассказали представители Народной милиции. Эксперты пояснили, что украинские силовики открыли огонь утром 4 декабря по южной территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В общей сложности противником выпущено 12 мин с калибром в 120-мм.

В результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения, несовместимые с жизнью. Основной целью украинских боевиков, открывших целенаправленный огонь по нашим наблюдателям за обстановкой, было добиться гибели защитников республики представитель Народной милиции ДНР

Напомним, что с 27 июля на Донбассе действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают запрет на ведение огня, размещение вооружение около и в населенных пунктах, проведение разведывательных и диверсионных операций. За нарушение режима прекращения огня предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей.

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